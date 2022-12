Jordynne Grace, décima participante del BOLA 2023

Quedará seguramente excluida Jordynne Grace de las listas de talentos más destacados de 2022, por competir en Impact Wrestling y por cierta inquina hacia su persona de parte de un sector de la comunidad luchística de internet. Pero Grace está viviendo el año de su confirmación como uno de las mejores gladiadoras del panorama estadounidense.

Y este buen momento se verá recompensado el mes que viene con su inclusión en el torneo más célebre de la escena independiente yanqui: el Battle Of Los Angeles de Pro Wrestling Guerrilla.

Jordynne Grace is the tenth entrant in the 2023 Battle of Los Angeles!