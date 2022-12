UFC anuncia suspensión de James Krause en Nevada

El UFC se está distanciando lo más posible de James Krause y Darrick Minner . El viernes, el director comercial de la promotora, Hunter Campbell, anunció a los peleadores en un correo electrónico que la licencia de Krause en Nevada fue suspendida el 18 de noviembre y que los peleadores asociados con él no podrán participar en los eventos de UFC hasta que se resuelva la “decisión gubernamental”. investigaciones”, confirmó Damon Martin de MMA Fighting.

Además, la promotora liberó a Minner del contrato menos de un mes después de que su UFC Vegas 64 fuera señalado por apuestas sospechosas.

En un comunicado emitido el viernes , UFC dijo que ha estado “cooperando con múltiples investigaciones gubernamentales en curso sobre los hechos y circunstancias que rodearon esa competencia”. Una solicitud de comentarios a la Comisión Atlética de Nevada no fue respondida de inmediato.

Minner, de 32 años, enfrenta una posible sanción de la NAC, que supervisó UFC Vegas 64 , por no revelar una lesión en la pierna que tenía antes de su derrota ante Shayilan Nuerdanbieke . La comisión dijo que las acciones de Minner “tuvieron todo tipo de efectos en las líneas de apuestas”. De hecho, las probabilidades se inclinaron a favor de Nuerdanbieke en las horas previas a la pelea, ya que terminó como favorito -420, frente a -220.

“Junto con la seguridad y la salud de sus peleadores, UFC cree que no hay más componente de las artes marciales mixtas profesionales que la integridad del deporte. UFC continuará tomando todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar el cumplimiento de sus políticas y las de las jurisdicciones en las que opera”.

Krause dirige Glory MMA y Fitness en Lee’s Summit, Mo. El ex peleador y entrenador de UFC de 36 años ha trabajado con docenas de peleadores en UFC y otras promociones de alto perfil, incluido el campeón interino de peso mosca de UFC Brandon Moreno , Grant Dawson , Tim Elliott , Anthony Smith , Laura Sanko , Megan Anderson , Jeff Molina y otros.

Krause es el entrenador de Minner desde hace mucho tiempo y fue la cara pública de una casa de apuestas en línea. También dirigió un servidor Dischord donde asesoró a los fanáticos sobre las apuestas de MMA. Después de que una empresa de integridad de apuestas de Estados Unidos. señalara la actividad sospechosa de apuestas, cerró el servicio.

Los reguladores también se han concentrado en el entrenador de toda la vida de Minner. El ex peleador de UFC cerró el servidor, pero en Nueva Jersey se le prohibió apostar en peleas en las que participó como entrenador, entrenador, promotor o peleador.

Varias semanas antes de UFC Vegas 64, UFC se movió para detener las apuestas de pelea por parte de los atletas en su elenco (o a través de terceros) al convertirlo en parte del Código de Conducta poco utilizado. No estaba claro en ese momento cómo la promoción planeaba hacer cumplir el edicto, aunque en UFC Vegas 65 , el cargo de Krause, Miles Johns , dijo que su entrenador había sido suspendido por UFC. La promoción negó haberlo suspendido y la NAC no quiso comentar sobre la situación. Krause no ha comentado públicamente sobre la situación.

El UFC ha tratado de distanciarse de las acusaciones de actividades de apuestas sospechosas, señalando una asociación con una firma de integridad de apuestas y prometiendo una investigación sobre el asunto. Hasta el momento, no se han anunciado resultados de la investigación.