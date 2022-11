Daniel Garcia retuvo el oro mundial de PWG en DINK

Chris Jericho cambió este año la carrera de Daniel Garcia, incluyéndolo en la Jericho Appreciation Society como su gran protegido. Y esta candencia de Garcia le está reportando bastantes beneficios también fuera de AEW. Concretamente, dentro de una promotora a la que la casa Élite debe mucho: Pro Wrestling Guerrilla.

Allí, Garcia conquistó el máximo título varonil el pasado 1 de mayo durante el evento Delivering The Goods, al derrotar a Bandido. Y ya sabemos que su reinado llegará como mínimo hasta 2023, porque tras defender la correa ante Konosuke Takeshita en Nineteen (3 de julio), ayer Garcia hizo lo propio contra Jonathan Gresham en DINK.

Tras 21 minutos de duelo, Garcia hizo rendir a «The Octopus», uno de los mejores gladiadores del mundo en cuanto a llaveo. Todo, portando al mismo tiempo el Campeonato Puro ROH, por si alguno olvida que también porta este cetro.

Celebrado desde el Globe Theatre de Los Ángeles (California), estos fueron los resultados completos de PWG DINK.

@mashaslamovich defeats @JordynneGrace what a fucking match these girls killed it #PWGDink pic.twitter.com/G4eDt0M9Dm

@bandidowrestler/@KomandercrMX/@AramisLuchador win an INSANE lucha trios match to send us into intermission.#PWGDINK pic.twitter.com/WBW7CfDQpV