Shayna Baszler defiende a WWE y la lucha libre profesional

Shayna Baszler ha tenido una buena carrera en NXT, siendo dos veces Campeona bajo la dirección de Triple H, y muchos podrían considerar que sería una de las beneficiadas en este nuevo régimen, puesto que fue puesta en el mapa de la escena titular y en su momento fue la retadora de Liv Morgan en Clash at the Castle, aunque no consiguió el resultado deseado. Ahora, está asociada junto a su amiga Ronda Rousey, y una vez más la hemos visto mostrar ese lado agresivo con el que tuvo tanto éxito en la marca negra y dorada.

Shayna Baszler dio el salto de la MMA a la WWE, ganándose el respeto en su paso por NXT. En ese sentido, la Reina de espadas ha tenido una buena trayectoria en la lucha libre profesional —a pesar de que en el elenco principal no ha podido emular el éxito de NXT— y ha podido enfrentarse a algunas buenas luchadoras como Bayley, Natalya, Asuka, entre otras.

A pesar de todo el antecedente que rodea a la dos veces Campeona NXT, hay fanáticos que todavía se atreven a criticar a Shayna Baszler. De hecho, un usuario de Twitter publicó un mensaje declarando que las MMA no existirían sin la lucha libre profesional, y la ex Campeona NXT se dio el tiempo para responder por la misma vía.

Even with the misunderstanding of what pro wrestling actually used to be, the Gracies themselves were taught by a literal pro wrestler who was in Brazil to work the carnival circuit https://t.co/i0DxfydVpd

— Shayna Baszler (@QoSBaszler) November 7, 2022