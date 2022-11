Kevin Patrick compartió sus vivencias como comentarista de Raw

Kevin Patrick se unió a Corey Graves en la mesa de comentaristas de Monday Night Raw hace unas semanas, cuando WWE hizo un cambio en los equipos de comentaristas de sus tres marcas. Previo a este trabajo, había estado desempeñando el rol de entrevistador tras bastidores, y también aparecía (aunque todavía lo hace) en los paneles del kickoff de los eventos premium de la compañía.

► Kevin Patrick «se confiesa» con su compañero Corey Graves

En el último episodio de WWE After the Bell, Kevin Patrick habló con Corey Graves, y le confesó cuáles han sido los mayores problemas y dificultades a los que se ha enfrentado en su actual rol como comentarista. Patrick dijo que se está acostumbrando a encontrar un buen momento para entrar y salir de momentos y segmentos específicos, y le preguntó si él no pasó por lo mismo en sus inicios.

«Ese olor y sensación de cada momento dentro de un espectáculo de tres horas es bastante complicado, y sé que estarás totalmente de acuerdo con eso. Has sido parte de este negocio durante más de la mitad de tu vida. ¿Cierto, Gravey? Y, sin embargo, estoy seguro de que cuando saltaste al comentario, al principio, esa sensación de ¿salto ahora mismo?».

«Espera, deja que esto respire. Roman está a punto de decir algo frente a la cámara como lo hizo cuando se iba del ring el lunes. Solo cállate, extiéndelo, déjalo así. Pero en otros momentos, me doy cuenta de que yo necesito saltar tal vez un poco más rápido. Todo está completamente matizado a lo largo de todo el espectáculo, y es descubrir esa sensación, creo, lo que llevará tiempo. No es algo en lo que vas a saltar y en tu jueves en una semana de trabajo, tener eso total y completamente resuelto».

Finalmente, Kevin Patrick expresó que su experiencia como comentarista es un absoluto privilegio y alegría, y espera que el Universo WWE pueda reconocer muy pronto su trabajo.