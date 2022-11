Así fueron los tres shows del 8° aniversario de OTT

Antes de la pandemia, Over The Top Wrestling (OTT) era, cuanto menos, la mejor promotora independiente europea y posiblemente la mejor de todo el panorama mundial. Sin embargo, este producto «made in Ireland» vio trastocada su candencia tras aquella excelsa rivalidad entre David Starr y JD McDonagh (entonces Jordan Devlin) con Gunther (entonces WALTER) de tercer hombre en discordia, que tuvo su culmen sobre el show por su quinto aniversario.

Principalmente, porque Starr y McDonagh quedaron señalados al hacerse públicas varias acusaciones adscritas al movimiento #SpeakingOut, con la sospecha de que OTT tenía conocimiento del comportamiento de ambos y el hecho de que «The Irish Ace» volvió a ser programado a posteriori, para el evento Scrappermania VI del pasado marzo, donde enfrentó a Mark Haskins. Y, sobre decirlo, porque de pronto irrumpió en nuestras vidas un tal SARS-CoV-2.

No obstante, la magnitud de sus shows de aniversario no ha decaído. Si en 2021 esta cita contó con dos funciones, en 2022 ha contado con tres: 28 de octubre (Wolverhampton, Inglaterra), 29 de octubre (Dublín, Irlanda) y 30 de octubre (Belfast, Irlanda del Norte). Y todos presentaron carteles atractivos, gracias a las implicaciones de nombres populares como Gangrel, Matt Cardona o Trent Seven.

► El aniversario más grande de OTT

Estas tres partes del OTT Eight Year Anniversary ya pueden verse en la plataforma de la compañía, OTT On Demand. He aquí los resultados completos de las mismas.

[28 de octubre, The Hangar de Wolverhampton, Inglaterra]

The Draw (Adam Maxted, Charlie Sterling y Sammy D) derrotó a Kid Lykos, Lee Hunter y Man Like DeReiss

Mark Haskins derrotó a Warhorse

Sunshine Machine (Chuck Mambo y TK Cooper) derrotaron a Millie McKenzie y Session Moth Martina

LJ Cleary derrotó a Jay

Flash Morgan Webster y Mark Andrews derrotaron a Fabio y Martin Steers

Gangrel derrotó a Mad Kurt

Omari (c) derrotó a Dan Moloney para retener el Campeonato Mundial OTT

Trent Seven derrotó a Matt Cardona en una Wolverhampton Street Fight

[29 de octubre, National Stadium de Dublín, Irlanda]

Adam Maxted, Charlie Sterling y y Jay derrotaron a Big Damo, Man Like DeReiss y Warhorse

Jay derrotó a Adam Maxted y Charlie Sterling

Ilja Zarkov y Renzo Rose derrotaron a Session Moth Martina y Foxy

Debbie Keitel (c) derrotó a Emersyn Jayne para retener el Campeonato Femenil OTT

The Social Elite (Matthew Smyth y Sean Guinness) derrotó a The Lads From The Flats (Liamo y Paddy M) en un combate Carrera vs. Carrera

Sammy D (c) derrotó a Joe Cabray para retener el Campeonato No Limits OTT

Gangrel y Angel Cruz derrotaron a Fabio y Martin Steers

LJ Cleary derrotó a Matt Cardona

Omari (c) derrotó a Trent Seven y Mark Haskins para retener el Campeonato Mundial OTT

[30 de octubre, Europa Hotel de Belfast, Irlanda del Norte]

Man Like DeReiss y Session Moth Martina derrotaron a The Social Elite (Matthew Smyth y Sean Guinness)

LJ Cleary derrotó a Warhorse

Adam Maxted y Charlie Sterling derrotaron a Kelly Agus Lynch

Debbie Keitel (c) derrotó a Myla Grace para retener el Campeonato Femenil OTT

Trent Seven derrotó a Renzo Rose

Gangrel y Kings Of The North (Bonesaw y Damien Corvin) derrotaron a DeThatchment (Raven Creed, Steve Savage y Terry Thatcher)

Matt Cardona y Jay derrotaron a Fabio y Martin Steers

Omari (c) derrotó a Big Damo para retener el Campeonato Mundial OTT