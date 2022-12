Cora Jade es una de las luchadoras más importantes en estos momentos de NXT y sin duda tiene sobre sí la promesa de que un día será ascendida a Raw y SmackDown para continuar con su carrera como Superestrella de WWE. Recordemos que solo tiene 21 años. Sin necesidad de compararlas a ambas, recordemos que Rhea Ripley también viene siendo empujada en la compañía desde muy joven; hoy solo tiene 26 años y ya fue Campeona Raw, Campeona NXT, Campeona de Parejas o Campeona NXT UK. «The Sorceress Of Sin» aún no fue monarca.

That remorseless @CoraJadeWWE does whatever it takes to get the win!#WWENXT pic.twitter.com/yuvJbIAPsu

— WWE (@WWE) November 23, 2022