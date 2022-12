Lo último sobre el estado de Cody Rhodes

Bajo la misma entrega del podcast Ten Count donde no descartó ejercer de «valet» de su esposo, Brandi Rhodes hizo de particular reportera, ofreciendo una actualización de la convalecencia de «The American Nightmare».

«Necesita luchar. Está en su sangre. Es parte de su maquillaje. Pero ahora, ha sido genial a través de todo esto. Todo el trabajo que ha estado haciendo para volver ha sido realmente bueno. Fui con él a su fisioterapeuta ayer para finalmente ver porque me ha estado molestando todo el tiempo, ‘No has venido, no has venido, tienes que venir’. Así que estoy como, ‘Está bien, Voy a ver.’ Me impresionó su aspecto ahora. No parece que haya pasado nada, lo cual es una locura porque tuvo una cirugía importante. Así que me parece el mismo Cody. La masa muscular está toda allí, ya sabes, me parece listo, pero no soy médico».