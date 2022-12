Teddy Long cree que la sanción a Matt Riddle es justa

En el episodio de RAW de la semana pasada, Matt Riddle fue sacado de la televisión después de que el miembro de The Bloodline, Solo Sikoa, lo atacara brutalmente. Después de esto, WWE reveló que el Original Bro estaría fuera durante seis semanas debido a las lesiones que sufrió. Sin embargo, pronto salió a la luz que los desarrollos en la televisión se debieron a que el ex Campeón de los Estados Unidos no pasó una prueba de drogas (que sería su segunda), lo que llevó a la empresa a enviarlo a rehabilitación. Evidentemente, también fue desprogramado de varios house shows de WWE.

► Matt Riddle está suspendido por violar la política de bienestar de WWE

El miembro del Salón de la Fama WWE, Teddy Long, estuvo en el podcast One on One de Sportskeeda Wrestling, donde expresó sus pensamientos sobre la situación actual de Matt Riddle. El ex gerente general de SmackDown cree que el Original Bro podría tener algo de rechazo tras bastidores en la WWE, razón por la cual fue castigado en la televisión y fue víctima de decisiones cuestionables en pantallas.

«Ese podría ser el problema; podría tener un poco de rechazo. Y a veces, cuando te pasa eso, esa es la forma en que te castigan».

Con esta situación, es posible que Matt Riddle pueda estar de vuelta sin mayor problema para Royal Rumble 2023; no obstante, habrá que ver si habrá aprendido o no de esta situación, puesto que se dice que su combate contra Seth Rollins previsto para SummerSlam fue cancelado por la misma razón, lo cual implicaría que una nueva falta puede significarle estar fuera de la WWE.