Sean Ross Sapp recula: Vince McMahon no es director creativo de WWE

En la tarde de hoy, les reportamos que Seap Ross Sapp de Fightful Select aseguraba que un luchador de WWE le dijo que creía que Vince McMahon había regresado a su antiguo puesto como Director Ejecutivo de WWE.

Sin embargo, tal cual como su servidor y SÚPER LUCHAS lo analizaban, todo resultó falso. El propio Ross Sapp fue contactado por otras fuentes de mayor credibilidad en la compañía, y estas le aseguraron que McMahon no había regresado a ser el Director Creativo de Contenido de WWE, cargo en el que está actualmente Triple H.

Así reculó Sean Ross Sapp su reporte anterior:

Sources within WWE that would be in the position to know tell Fightful Select that these fears are unfounded. We couldn't get any confirmations on those talent's fears, as noted in the original post.

HHH has been open that Vince has input, and is been adamant to talent that… https://t.co/T7zN7mkyPi

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 22, 2023