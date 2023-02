Vince McMahon quiere $9 billones para vender la WWE

Vender la WWE no va a ser un proceso sencillo si finalmente acaba ocurriendo, pero ya sabemos cuál sería el precio: $9 billones. Esto según señala Lucas Shaw en un reciente artículo en Bloomberg. Quienes están valorando la posible compra de la compañía de lucha libre profesional estarán felices de saber a través de qué cifra podrían adquirirla; por ejemplo, Tony Khan, el presidente de All Elite Wrestling. Recientemente, también nos enterábamos de que en la misma ven a Vince McMahon como un lastre hacia ese objetivo.

► WWE podría venderse por $9 billones

El informe establece también que “los compradores estratégicos más grandes, como Netflix Inc. y Walt Disney Co., pueden sentirse incómodos al asumir un negocio controlado por McMahon que involucra las vidas personales a veces desordenadas de sus luchadores”. Ciertamente, no va a ser un proceso sencillo, aunque haya quienes creen que sí. Son muchas cosas a tener en cuenta tanto de quienes venden como de quienes compran para que la operación se realice.

Es interesante apuntar que anteriormente se habló de $8 mil millones de dóalres, y de cómo se repartiría ese dinero: Vince McMahon: $2,552,969,558; Stephanie McMahon: $170,842,415; Linda McMahon: $50,320,030; Kevin Dunn: $24,205,410; Nick Khan: $13,837,200: Frank Riddick: $10,931,948; Paul Levesque: $8,323,822. Es una cantidad realmente alta que no muchos en el mundo pueden asumir. Cabe mencionarse también que en estos momentos el valor actual de mercado de la WWE es de $6.5 billones.

Veremos si próximamente tenemos conocimiento de alguna oferta de compra que llegue a la cantidad que estaría buscando Vince McMahon para vender la WWE.

¿Crees que la WWE se acabará vendiendo?