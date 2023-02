Vince McMahon podría haber regresado a la dirección creativa de WWE

La mayor pesadilla de muchos fans de WWE y la lucha libre profesional en general, parece ser que ya se hizo realidad. Hace escasos momentos, Sean Ross Sapp de Fightful Select ha reportado algo que tiene en alerta y en estado de preocupación y de tristeza a miles de fanáticos de WWE.

Y es que, según ha revelado a través de su cuenta oficial de Twitter, Ross Sapp asegura haber sido contactado por un luchador de WWE, que le dijo que creía que Vince McMahon estaba de regreso en la diercción creativa de WWE. Este es el reporte:

This week, a WWE talent reached out and told me they believed Vince McMahon was back in creative.

I couldn't get it confirmed at all, but on today's https://t.co/jy8u4a7WDa List Goes On (4 PM EST), I'll discuss what they told me.

Also, List & Ya Boy is back today at 3 EST! pic.twitter.com/qETKzXGZhV

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 22, 2023