El sueño que muchos conjuraron de ver a Sami Zayn como cara de WWE vio su fin el pasado sábado en Elimination Chamber. No ha cesado de debatirse durante los últimos días si el gigante estadounidense perdió una gran oportunidad de aupar a un gran técnico favorito del público, como expuso Dave Meltzer. Pero el show sigue, y el próximo en forma de PPV es nada más y nada menos que WrestleMania 39.

Donde, era lógico, llegará Roman Reigns con el Campeonato Universal Indiscutible bajo el brazo para defenderlo ante Cody Rhodes. Encuentro que cerrará la segunda y última jornada del magno evento y que, quién sabe, podría verse boicoteado por el público, demandante de mayor gloria para Zayn; cuando parece que el premio de consolación de este sería coronarse allí monarca de duplas junto a Kevin Owens.

► La sombra de Vince McMahon

Anoche, WWE quiso dejar claro durante Raw que el plan inicial, ese mano a mano Reigns vs. Rhodes, no tiene visos de cambiar. Así que mostraron el siguiente vídeo.

Y algunos seguidores, los que mejor oculista tienen, señalaron cierto detalle del primer afiche peliculero que se aprecia, con Reigns de protagonista: como última línea del texto de los particulares créditos, puede leerse “directed by Vince McMahon” (“dirigido por Vince McMahon”).

Considerando el impulso que sabíamos recibiría Rhodes desde su vuelta a WWE, resulta incluso posible que el gráfico se elaborara antes del “retiro” de Vince McMahon el pasado verano. Seguramente “The American Nightmare” firmó bajo tales condiciones creativas, en pos de cerrar ese arco narrativo iniciado por su padre Dusty en 1978. Y aunque esto no fuera así, WWE tal vez haya considerado propicio incluir el nombre del veterano promotor a modo de guiño y homenaje, evidenciando asimismo que poco le importa verse asociada con él. O, claro está, cabe la vía de un descuido.

Pero la comunidad luchística de internet, siempre tan suspicaz, cree que estamos ante una señal de que Vincent Kennedy McMahon sigue moviendo los hilos creativos tras bambalinas. Algo que realmente no luciría descabellado, aunque según reportaron varias fuentes, no entra hoy día en los quehaceres diarios del ex Campeón Mundial ECW. He aquí lo publicado por Dave Meltzer el pasado mes.

«En cuanto a Vince McMahon hay una diferencia entre el Vince de antes y este Vince en la oficina. Generalmente está trabajando en la venta y no ha ido a ninguna grabación televisiva ni a ninguna reunión creativa. Se nos señaló que el Vince que estaba toda la noche y a veces hasta primera hora de mañana ya no es el de ahora, pues se va de trabajar a una hora normal ya que sus deberes se han reducido, principalmente las largas reuniones creativas […]»

De hecho, Vince McMahon se implica tanto en la venta de WWE que internamente, numerosos empleados creen que también debería hacerse a un lado durante este proceso, según informó Meltzer. 9 mil millones de dólares, sin embargo, suponen un entendible motivo por el que “Vinnie Mac” estaría tan involucrado.