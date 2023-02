Cuando Vince McMahon regañó a Dax Harwood por tocar a Alexa Bliss

Como es bien sabido, Vince McMahon instauró en WWE una política bastante dura en torno a que los hombres no pueden luchar ni golpear a las mujeres, pues aunque en muchas empresas de lucha libre esto ocurre, WWE tiene grandes contratos con empresas como Mattel a las que no les gusta esto.

En meses recientes, se ha admitido que Rhea Ripley golpee a luchadores como Rey Mysterio o Dominik Mysterio, lo cual ha causado revuelo en redes sociales, pues los hombres no le pueden responder de igual manera. Y algo relacionado a esto fue la historia que narró Dax Harwood en la más reciente edición de su podcast FTR with Dax Harwood.

► Dax Harwood recuerda regaño de Vince McMahon

“Recuerdo que se suponía que debíamos de salir al ring, y se suponía que debíamos estar muy animados y felices de que yo gané una lucha. Así que para celebrar, fingí que estaba tocando la trompeta, y estábamos en una banda de música y desfilé junto con Alexa Bliss y mi hombro apenas rozó el hombro de ella, te lo juro, apenas lo rozó…

“Le ruego a la gente que vaya y mire el video de lo ocurrido y verán que solamente fue un roce. Pero, tan pronto como terminó todo, nos llamaron a la Gorilla Position y Vince me regañó y me dijo: ‘¡Hombre, no toques a las mujeres!”

Hay que recordar que Harwood y Bliss compartieron varios meses en los primeros años de la NXT dorada y negra, e incluso, iban a ser novios en una historia televisiva que luego fue desechada.