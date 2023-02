Vince McMahon veía a Dusty Rhodes como alguien a quien podría construir como Hulk Hogan. Eso le dijo el mandamás de la WWE a Cody Rhodes, como este da a conocer en Cheap Heat with Peter Rosenberg. También cuenta que por eso el dueño de la compañía estaba enfadado cuando el “American Dream” se fue.

► Vince McMahon, Cody y Dusty Rhodes

“Una de las cosas que me dijeron cuando era niño fue que justo después de estos Garden Shows con ‘Superstar’ Billy Graham, Vince McMahon quería usar a Dusty y ‘Superstar’ para su expansión, la expansión que se convertiría en lo que conocemos y donde trabajamos y la entidad de lucha de entretenimiento deportivo global más grande del planeta. Reservaron tiempo en el estudio de grabación, iban a hacer álbumes, esto fue antes de Rock N Wrestling, donde Vince tuvo estas ideas de ir más allá de la lucha libre profesional. Cuando era niño, al escuchar esa historia de Dusty, no lo creía. Estoy viendo videos VHS de Hulk Hogan y Ultimate Warrior y pensé que era su forma de ponerse al día: ‘Yo también era muy especial’. No necesitaba hacer eso, pero todos tienen un ego.

“Un día estoy sentado junto al ring, esto es antes de irme, todavía estoy haciendo lo de Stardust, Vince me contó la historia exacta. Qué loco era que papá se fuera y le iba a dar el mundo entero y queríaa que fuera el Hogan y todo eso. Recuerdo a mi padre contándome cómo Hogan solía venir a Champion Wrestling desde Florida y lo observaba y lo reverenciaba. Simplemente sonaba como, ‘solo estás tratando de perseguir esa influencia’. Luego lo escuché de Vince y luego lo escuché de Hogan y Bruce Prichard. Espero que cubramos esto en el documental.

“Considero a Dusty Rhodes un tipo del Monte Rushmore, y no solo porque sea mi padre. Si fuera por eso, pondría a cuatro Dustys. Lo considero desde la perspectiva de la industria, el circuito cerrado se convierte en pay-per-view, The Big Event, pecialmente lo que él y ‘Superstar’ hicieron en el Garden, es por eso que el Garden es tan especial para a mí. Fue genial sacar a la luz esta parte de la historia y escucharla también de Bruce”.