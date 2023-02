Henry Cejudo: “Mi retiro en 2020 fue sincero”

Antes de su esperado regreso, el ex campeón de dos divisiones de UFC Henry Cejudo rechazó la idea de que su retiro en 2020 no fue genuino.

Según todos los informes, este año parece ser el año en que el medallista de oro olímpico de 2008, Cejudo, hace su reaparición en MMA . “Triple C”, quien se convirtió en un campeón simultáneo de múltiples pesos, inicialmente detuvo su carrera luego de una exitosa defensa de peso gallo contra Dominick Cruz en UFC 249 .

Pero en los años transcurridos desde entonces, un regreso nunca ha aparecido fuera de la mesa para Cejudo, quien frecuentemente ha ido y venido con luchadores en las divisiones que alguna vez gobernó. Y aparentemente motivado por su deseo de convertirse en el primer rey de tres divisiones de UFC , el gran luchador de 36 años está en camino de regreso.

Dada su participación continua en el deporte, las interacciones acaloradas con los contendientes activos y el eventual compromiso de regresar en 2022, algunos han cuestionado si el retiro de Cejudo fue alguna vez legítimo.

A los ojos de muchos, “Triple C” colgó los guantes en un intento de forzar la mano de UFC a la hora de querer un contrato más lucrativo. En una línea similar, Sean O’Malley, número 1 en el ranking de 135 libras, ha afirmado que el regreso de Cejudo se deriva de las dificultades financieras en las que se encontró mientras estaba lejos de la competencia.

En un video reciente subido a su canal de YouTube , Cejudo abordó las últimas conversaciones sobre su pelea de regreso y confirmó que el plan es que compita por el título de peso gallo de Aljamain Sterling en UFC 288 el 6 de mayo.

Cejudo también discutió la sugerencia común de que su retiro nunca fue la salida permanente del deporte que afirmó que sería. “The Messenger” insistió en que su decisión de dejarlo fue sincera y algo de lo que no se arrepiente.

“Yo no jugaba juegos. Cuando dije que había terminado, estaba terminado. Quería que la división de peso gallo siguiera adelante. No era como Aljamain Sterling, como, ‘Oh sí, oh no, quiero pasar seis meses en mi carrera de rap, quiero hacer crecer mi canal de YouTube’. Yo no hice eso.

“Sinceramente quería formar una familia, lo cual hice, me casé, engordé… Ahora puedo vivir un tiempo precioso que muchos padres no pueden decir, y es pasar tiempo con mi niña. Cuando me retiré, fue sincero. Cuando has logrado todo lo que hay en el deporte… ya no me quedaba nada por escalar… Ya era suficiente. Me sentí bien al irme con dos cinturones sin arrepentirme”.

Cuando anunció su retiro, Cejudo señaló que la oportunidad de irse mientras estaba en la cima y saludable era demasiado buena para rechazarla. Con eso, “Triple C” sin duda buscará lograr la misma hazaña con un regreso exitoso.

Pero con una cita en la jaula frente a Sterling alineada, así como sus esperanzas de un enfrentamiento por el campeonato de peso pluma con Alexander Volkanovski , eso podría ser más fácil decirlo que hacerlo.