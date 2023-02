Karrion Kross se siente frustrado en WWE

Karrion Kross reveló que su regreso a WWE no ha sido como lo soñó y que se encuentra frustrado por su posición actual en la empresa y no conectar con los fans.

Karrion Kross regresó a WWE el pasado 5 de agosto de 2022, fue uno de los primeros nombres que Triple H trajo de regreso de entre los despedidos por Vince McMahon cuando Paul Levesque fue designado como Director Creativo de Contenido de WWE.

Muchos fans esperaban verlo en la cima, ganando títulos y acabando con todo el mundo, pues incluso, regresó atacando a Drew McIntyre, pero amenazando a Roman Reigns, pero nada de esto ha pasado. Kross ha estado alejado del título mundial máximo de WWE e incluso de otros como el Campeonato Intercontinental WWE.

► Karrion Kross quiere obtener mucho más en WWE

Es más, la semana pasada, perdió en una lucha de cuatro hombres para ser el nuevo retador de Gunther. Y eso y mucho más, lo tienen bastante frustrado y demostivado. Así lo confesó en una reciente entrevista con Josh Martínez para su video podcast Superstar Crossover. Estas fueron sus palabras:

“Esto probablemente no sea saludable, y no debería decirlo, pero, simplemente, lo diré. De hecho, me enojo mucho, porque todo lo que hago, no es suficiente. No es suficiente. Todavía no he alcanzado mi máximo potencial y la gente aún no ha visto mi mejor trabajo.

“Sé lo que puedo hacer y, en este nivel, debes tener ciertos tipos de oportunidades, lo cual es difícil con una gran cantidad de luchadores en el elenco y solamente dos horas del show. Y sé que una vez que tenga esa oportunidad en particular, porque ya me han dado mucho, no nos engañemos.

“Pero, una vez que tenga esa oportunidad en particular, para poder demostrar lo que realmente puedo hacerlo, y lo que otra gente me ha visto hacer… la gente se va a quedar boquiabierta. Y voy a luchar por eso cada semana, para acercarme más y más a esa oportunidad en particular.