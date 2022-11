► Saraya señala qué la diferencia de Paige

Así como las personas cambian, para bien o para mal, con el paso de los años, los luchadores también lo hacen. Especialmente si hablamos de cambios de personajes como los que realizaron Roman Reigns o Seth Rollins. No son los mismos que eran en muchos sentidos de cuando estaban juntos en The Shield. Jon Moxley tampoco es el mismo que Dean Ambrose. Y Saraya tampoco es la misma que Paige. Y además en su caso hablamos de que estuvo cinco años sin luchar y un buen tiempo alejada de la programación de WWE antes de abandonar la compañía.

Saraya vs. Dr. Britt Baker D.M.D at AEW Full Gear



— All Elite Wrestling (@AEW) November 19, 2022