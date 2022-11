Siempre es interesante cuando un luchador o una luchadora conceden una entrevista a Chris Van Vliet pero cuando la invitada es Saraya la cosa se pone todavía mejor. La «Anti-Diva» estuvo hablando en Insight acerca de su deseo y preocupación por volver al ring, de que un día va a tener su combate con Sasha Banks, de que nunca se ha hecho cirugía estética en la cara, o de cómo WWE la ayudó con sus adicciones. De la misma manera, dio a conocer qué le sorprendió en su llegada a su nueva compañía, AEW.

. @Saraya is HERE at #AEWDynamite Grand Slam and we are LIVE on @TBSNetwork ! pic.twitter.com/bBqrfVUvS6

“Quiero poder diversificarme y hacer otras cosas. AEW y Tony (Khan) me dijeron que puedo hacer lo que quiera siempre que venga a trabajar. Y luego, si tengo que hacer algo de televisión, por supuesto que les pregunté o les diré qué voy a hacer y cuáles son los entresijos de eso, pero siempre van a permitirme hacer lo que quiera, sin buscar un porcentaje, lo que pensé que sería un gran problema. Yo estaba como: ‘¿No quieres quitarme algo y no quieres quitarme mi Twitch? ¡Fantástico!’. Porque eso fue un gran problema en la WWE, no con Triple H, porque Hunter dejó que la gente de NXT mantuviera sus asuntos. Fue en el elenco principal donde pasó Thea (Trinidad, Zelina Vega) perdió su trabajo por eso en un momento y luego la volvieron a contratar.

It's official: @Saraya has been medically cleared and will go one-on-one with Dr. @realbrittbaker D.M.D at #AEWFullGear LIVE on PPV at the @PruCenter on Saturday, November 19 at 8pm ET!

Order now on all major providers, @BleacherReport / @FiteTV (intl)

🎟 https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/BaHvIifWw2

— All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2022