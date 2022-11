La vida de Saraya no ha sido un camino de rosas. ¿La de quién lo ha sido? Pero hablando de la luchadora de AEW, además de haber tenido que alejarse de su pasión durante casi cinco años debido a una grave lesión, tuvo problemas de adicciones a las drogas y el alcohol. Afortunadamente, pudo superarlos, con la ayuda de WWE. Por eso nunca ha querido hablar mal de su antigua compañía, porque aunque no todo siempre fue positivo, la ayudaron en momentos muy importantes, como cuando le facilitaron que fuera a terapia para dejar atrás aquella etapa.

Before they collide at #AEWFullGear live on PPV, we will hear from @Saraya and Dr. @RealBrittBaker D.M.D at #AEWDynamite THIS WEDNESDAY at 8pm ET/7pm CT LIVE on @TBSNetwork! pic.twitter.com/Pupyy12zRd

— All Elite Wrestling (@AEW) November 13, 2022