Saraya: «Un día tendré mi lucha con Sasha Banks»

Saraya nunca se ha olvidado de su deseado combate con Sasha Banks. Incluso antes de firmar con AEW y de anunciar que ha recibido el alta médica para luchar nuevamente, en repetidas ocasiones mostró interés en continuar con ella la historia de su lesión. En agosto de este año 2022 la «Anti-Diva» hablaba así de «La Jefa»:

«Me encantaría. Me encantaría enfrentar a Britt Baker. Hay algunas personas con las que me encantaría estar en el ring. Si alguna vez volviera, me encantaría enfrentarme a Sasha Banks porque tenemos una historia incorporada y ella es una luchadora fantástica. Me encantaría enfrentar a Britt Baker, es increíble. Todavía tengo que tener cuidado, tengo ese bloqueo mental en este momento, pero eventualmente, para el momento adecuado y la persona adecuada, definitivamente volveré a tener una pelea”.

► Saraya, determinada a luchar con Sasha Banks

Imaginemos. ¿Qué tan grande sería que Sasha Banks hiciera su esperado retorno por todo lo alto a WWE y cuando todos están festejando Paige vuelve también atacándola buscando vengaza? Ambas podrían protagonizar una lucha impresionante en WrestleMania. Eso obviamente no va a suceder. Pero puede que sí algún día. «The Boss» no se ha pronunciado, no al menos recientemente, pero la guerrera inglesa no pierde la esperanza. De hecho, volvía a reafirmar su deseo en una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight.

«Eso es lo que le dije (contesta cuando el entrevistador le dice que las dos deberían enfrentarse). Realmente quería tener ese combate con Sasha. Quería tener esa revancha con ella, porque tenemos esa historia incoporada. Así que realmente lo quería. Un día tendré mi combate con Sasha«.

¿Creéis que Saraya luchará algún día contra Sasha Banks?