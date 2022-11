Cuando Saraya luche contra Britt Baker en Full Gear 2022 estará rompiendo una sequía de casi cinco años sin tener un combate. Desde que Absolution (ella, Mandy Rose y Sonya Deville) vencieran a Mickie James, Sasha Banks y Bayley en un house show de WWE el 27 de diciembre de 2017. Casi un lustro ha estado luchando la «Anti-Diva» para volver a los encordados y sus seguidores deseando que lo hiciera y finalmente este sábado 19 de noviembre ese sueño se hará realidad. Pero la guerrera inglesa también reconoce la presión que hay en ello, como explica a Chris Van Vliet en Insight.

After their fiery confrontation on #AEWDynamite, it has been made official: Dr. @realbrittbaker D.M.D will go one-on-one with @Saraya at #AEWFullGear LIVE on PPV in Newark, NJ at @prucenter on Saturday, November 19 at 8pm ET!

🎟 Tickets are ON SALE NOW! https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/IcdbkilQs0

— All Elite Wrestling (@AEW) November 10, 2022