Tantas cosas se han dicho de Saraya a lo largo de los años… En la que nos enfocamos ahora es en que se hizo cirugía estética en la cara. Debido a que fue un tema que salió a colación en su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight. La ahora luchadora de AEW desmiente que lo hiciera.

► Saraya nunca se hizo cirugía estética en la cara

«Esto es lo que realmente me frustra: la gente piensa que me hice esas cirugías. Me operé los senos, me operé los labios como hace 4 años, en realidad hace 5 años. Y acaban desapareciendo. No me los he hecho desde entonces.

«Me puse un poco de botox para suavizar las arrugas pero desaparece a los tres meses, chicos, no se queda ahí, verdad? Pero la gente piensa que me he hecho la cara alc ompleto… Me he puesto un implante de pómulo y esas cosas, y pienso: ‘Es mi talento’ (ser hermosa). No sé qué diablos decirte.

«Lo juro por todos los que me rodean, no me operé la cara, no me la he hecho. No he estado bajo el bisturí. No he tenido ningún relleno en mis mejillas. No me he operado la nariz. ¿Debería sentirme halagada por esto? ¿Debería ofenderme por esto? No sé.

«Mi novio está conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sabe que no me voy a hacer nada en la cara, ¿verdad? La gente no se da cuenta de que una vez que estás sobrio, todo ese peso de agua que retienes es como gotas. Ya no tienes eso en la cara. Puedes ver tu estructura ósea un poco más».

¿Qué pensáis de las palabras de Saraya?