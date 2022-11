Los guerreros de peso ligero de UFC ‘Iron’ Michael Chandler y Dustin Poirier ofrecieron a los fanáticos una pelea de alto octanaje en UFC 281 el pasado sábado por la noche.

Emanando del mundialmente famoso Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, los fanáticos en la arena y los espectadores de todo el mundo disfrutaron de una guerra de peso ligero entre Chandler y Poirier como parte de la noche de peleas absolutamente apiladas de la noche. No hace falta decir que el enfrentamiento de las 155 libras no decepcionó. Entregando lo que muchos llamaron la ronda del año, Chandler y Poirier libraron una loca batalla de ida y vuelta en los primeros cinco minutos que casi vio a ambos hombres caer en un punto.

Al final, Chandler caería ante ‘The Diamond’ a través de un estrangulamiento trasero desnudo en el tercer asalto. En su canal de YouTube, Chandler habló sobre la derrota ante Poirier y su forma de pensar después de quedarse corto una vez más dentro del octágono.

“El peleador más grande de todos los tiempos [Muhammad Ali] dijo que era bueno perder. No importa qué en la vida, cuando estamos tratando de lograr algo grande. Cuando estás saliendo de tu zona de confort. Cuando te estás lanzando de lleno a algo. Completamente por un camino. 100 por ciento invertido en cualquier esfuerzo. Cualquier esfuerzo de alto nivel. En cualquier esfuerzo significativo en la vida, encontrará contratiempos y seguramente perderá en algún momento».

“Me siento hoy aquí como un hombre que acaba de fallar. Un hombre que se arrojó al fuego. Un hombre que tuvo una gran oportunidad. Una gran plataforma. Una gran multitud de testigos y me quedé corto, pero en mi línea de trabajo y lo que he elegido hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer, el camino que estoy recorriendo, hay mucho en juego. El dolor es abundante. El peligro está siempre presente, pero me hace sentir viva”.

Con la derrota en UFC 281, Michael Chandler perdió tres de sus últimas cuatro peleas, lo que redujo su récord de UFC a 2-3 en general. Es seguro decir que Chandler siempre tendrá un hogar dentro del Octágono gracias a su estilo de lucha de pelotas contra la pared, pero las derrotas ciertamente no están ayudando al ex campeón de Bellator a lograr su sueño de capturar el oro en el UFC.