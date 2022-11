Xavier Woods, harto de Roman Reigns y The Bloodline

The Bloodline llevan bastante tiempo dominando SmackDown sin puño de hierro. Y no se vislumbra el día en que vayan a dejar de hacerlo. Ello sucederá cuando Roman Reigns pierda el Campeonato Indiscutible. O puede que no porque incluso entonces va a seguir siendo la Superestrella número uno. Además, The Usos continuarían siendo Campeones Indiscutibles de Parejas. De momento, toda la facción unirá fuerzas en Survivor Series WarGames cuando enfrenten a The Brawling Brutes (Sheamus, Butch y Ridge Holland), Drew McIntyre y Kevin Owens.

► Xavier Woods, harto

No estarán allí The New Day aunque la semana pasada lucharon contra Los Uso por el título en SmackDown. Xavier Woods y Kofi Kingston más bien han estado rivalizando con The Viking Raiders. Pero ahora que estos lo hacen con Hit Row, están un poco en tierra de nadie. Por ejemplo, anoche en el programa de la marca azul se juntaron a Braun Strowman para derrotar a Imperium en una extraña alianza. No se espera que tengan una historia con El Linaje pero aún así en una reciente publicación en redes sociales Woods les dedica unas palabras.

Good lord @wwe I get it! Bloodline destroyed my reign as king. Bloodline took our longest reigning tag champs record. Now I’m left pretending to be happy on Friday nights. IM THE FIRST PERSON TO BEAT HIM IN 2 YEARS! But this @WWERomanReigns stan account don’t wanna speak on that https://t.co/9upNAaGjPR — Austin Creed (@AustinCreedWins) November 19, 2022

«WWE, ¡lo entiendo! Bloodline destruyó mi reinado como rey. Bloodline se llevó nuestro récord más largo de campeones en parejsa. Ahora ya estoy harto de fingir que soy feliz los viernes por la noche. ¡SOY LA PRIMERA PERSONA EN VENCERLO EN 2 AÑOS! Pero esta cuenta fan de Roman Reigns no quiere hablar de eso».

Xavier Woods se refiere a cuando venció a Roman Reigns por descalificación en una lucha por el Campeonato Universal en el SmackDown del 12 de noviembre de 2021.

¿Qué creéis que Xavier Woods (y Kofi Kingston) puede hacer contra The Bloodline?