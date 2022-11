La ex estrella de la UFC Chael Sonnen ha sugerido que el contendiente del peso ligero Dustin Poirier debería descartar las conversaciones sobre su enfrentamiento con Beneil Dariush el próximo mes de febrero.

Durante un reciente vídeo subido a su canal de YouTube, el ex luchador convertido en analista Chael Sonnen evaluó la sugerencia de emparejamiento de Khabib.

«No creo que quiera el cinturón… Creo que Poirier quiere hacer grandes peleas», dijo Sonnen. «Fue sugerido por Khabib que Poirier pelee con Benny Dariush, que salga a Perth y haga eso… Para terminar ese pensamiento, Khabib pensó que son los dos mejores tipos, el Islam está en la parte superior de la factura, si algo le sucede a Volkanovski, hay dos tipos listos y dispuestos«

«Vamos a ver eso. ¿Debería hacerlo Dustin? No, no. Nunca soy el tipo que está en contra de una pelea… (pero) la pelea en Perth no está tan lejos… Así que Dustin va a necesitar recuperarse de esa pelea, la que acaba de tener«, agregó Sonnen. «Luego, una vez recuperado, tiene que volver a encontrarlo. Bien podría haberse tomado dos meses de descanso«.

Más que el rápido plazo para que se prepare, Sonnen también cuestionó lo que supondría para Poirier, a quien ya sugirió que no parece decidido a perseguir el cinturón a pesar de que presume de un posible reclamo tras su victoria sobre Chandler.