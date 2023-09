Cuando conocimos los primeros detalles de la pelea que protagonizaron CM Punk y Jack Perry en AEW All In, no podía haber otro vaticinio posible sobre el devenir del «Best in the World»: su despido.

Según varias fuentes, Punk no sólo provocó con su respuesta a la provocación de Perry que varios monitores casi impactaran en la cabeza de Tony Khan durante el calor del enfrentamiento y este sintiera peligrar su vida, sino que dedicó también unas palabras malsonantes al mandamás de AEW, antes de anunciar su marcha de la empresa.

Este último punto conecta con la vía de un cese buscado por Punk, pues, efectivamente, seis días después, Khan hizo oficial el cese del veterano gladiador, quien al menos tuvo la profesionalidad de salir y realizar su combate de All In; se dice que motivado por una charla con Samoa Joe.

► Otro día más en la oficina para Samoa Joe

Poco a poco, todo lo reportado aquellos días se está verificando, aunque no esperábamos que el siguiente validador fuese Samoa Joe, veterano poco dado a las entrevistas y mucho menos a comentar cualquier tipo de drama interno. Joe es un tipo curtido en mil batallas y quiso dejarlo claro al New York Post.

«Mayormente no he leído lo que se ha descrito. Se han dicho muchas cosas. No voy a ser el que salga e intente desmentir todo. Sé que tuvimos un incidente al principio. Todo el mundo se apoyó. Todo el mundo se unió. Todo el mundo hizo piña y se preparó para hacer el show y salimos ahí fuera e hicimos el show. «Eso fue realmente en lo que nos centramos. Teníamos un enorme show que hacer y teníamos fans ahí ansiosos de verlo. Así que era importante que diéramos un paso al frente y lo hiciéramos y es importante que lo hiciéramos y estoy orgulloso de haber sido parte de ello».

Seguidamente, Joe respondió acerca de si el altercado resultó tan intenso como se dijo.

«Eso depende de quien lo percibiera. Yo estoy acostumbrado a ese entorno. Esas cosas no me parecen muy intensas, pero podrían ser algo muy loco para otra persona. A mí realmente no me afectó. Yo estaba más centrado en que el show se recondujera y en ponernos en marcha, porque iba a sonar la campana».