Kevin Nash contesta a la pulla de LA Knight en WWE

Durante el WWE SmackDown del 9 de septiembre, LA Knight llamó idiota a Kevin Nash en la televisión nacional. Lo hizo diciendo que si él fuera un idiota diría que la palabra «play» («jugar») es un adjetivo y no un verbo, como el Big Sexy dijo una vez en WCW, lo cual ha sido motivo de burlas hacia él desde entonces. El luchador estaba contestando a semanas de críticas del miembro del Salón de la Fama, quien, por ejemplo, recientemente lo calificó como un imitador de Elvis.

“How's that song of his go… I came to play, right? Now, if I was a complete moron, I'd say let's look at that adjective, but I'm not a moron, so I'm going to say let's look at that verb, play." LA knight took that shot from Kevin Nash to heart bro 😂😂 pic.twitter.com/iaQoEQ412Y — Wrestlelamia.co.uk (@wrestlelamia) September 9, 2023

In his promo tonight, LA Knight was referring to this famous moment when Kevin Nash incorrectly referred to “play” as an adjective. #Smackdown #YEAHMovement pic.twitter.com/aLlpCGIeOj — The YEAH! Movement (@YEAHMovement_) September 9, 2023

► Kevin Nash contesta a LA Knight

La cosa podría haber quedado ahí pero ni mucho menos pues Nash contesta a Knight en un episodio nuevo de Kliq This:

«Había olvidado eso hasta que, ¡YEAH!, LA Knight lo mencionó en SmackDown. Según la respuesta que le dio la multitud de SmackDown, estoy bastante seguro de que ellos también lo habían olvidado. Leí diferentes cosas en las que él me atacaba. ¿Cómo es realmente un ataque? Este tipo es básicamente un oportunista. Si lo miras sistemáticamente, si Hall [Scott Hall] y Nash [Kevin Nash] no saltan, y nosotros no comenzamos nuestra cosa. De repente, la mayor pregunta en la lucha libre es ‘¿quién es el tercer hombre?’ Ya estábamos superando a la WWE en las clasificaciones y lo habíamos estado haciendo durante cuatro o cinco semanas. Hulk saltando sí marca una gran diferencia, pero ahora tenemos su contrato y, de repente, Marc Mero está obteniendo medio millón de dólares garantizados de la WWE. Concedido, cometí un error porque no teníamos todo escrito. No había una Era de la Actitud. Tuvimos que inventar la Era de la Actitud antes de que pudieras copiar a los chicos de la Era de la Actitud. No tenía a un Rock ni a un Stone Cold. Podría haber llegado por detrás de Bischoff y haber aplastado dos cervezas detrás de su espalda y bebérmelas delante de mi camisa, si hubiera sabido. Scott podría haber tenido un par de gafas de soldador y botas Timberland de Wu-Tang, pero sin meterlas, solo sacarlas como los constructores del pueblo».

«Dije erróneamente ‘adjetivo’ en lugar de ‘verbo’. Cuando elegía a mis héroes de acción o luchadores profesionales favoritos cuando era niño, la gramática y la puntuación no eran tan importantes para mí. Nunca digo: ‘la gramática de ese tipo es tan mala que no creo que pueda seguir apoyándolo’. Le llevó 29 años estar donde está, cometerá errores en el camino. No fue como si tuviera un patrón claro o un plan para triunfar, además, Rock y Steve se habían ido el tiempo suficiente como para que él pudiera hacer lo mismo que ellos. Veo que está por firmar un nuevo contrato. Llamo a Triple H. ‘Paul, ¿cuál es la situación?’ Al principio, decía que las negociaciones iban muy bien y luego parecía que había un problema. Paul me dijo: ‘No entiendo. Este chico…’ ‘¿Chico? Este tipo tiene mi edad. ¿Te preocupa más el hecho de que su atractivo para los fanáticos disminuirá más rápido que su línea de cabello?’ A menos que seas un tonto, no hay forma de que elijas esas gafas de sol como algo para usar. Paul dijo: ‘estamos tan lejos en nuestras posiciones que la única forma en que lo firmaría es como un acto de nostalgia’. ‘¿Como yo, un acuerdo de leyendas?’ ‘Sí, él está haciendo lo mismo que otros tipos allá afuera haciendo cosas originales’. Él retrocedió 27 años para encontrar el adjetivo. Si hubiera sabido que Moisés iba a bajar con una tablilla dorada que dijera: ‘no usarás adjetivo en lugar de verbo’. Si hubiera sabido eso, tal vez habría escrito algo. Estaba fumado hasta los huesos y tenía dinero garantizado. Vamos, amigo, puedes hacerlo mejor que eso. Obviamente, no puede. Supongo que el estancamiento es que le ofrecieron un contrato de leyendas, lo que yo aceptaría. Estoy en el Salón de la Fama dos veces, ambas como Kevin Nash. Él es LA Knight. ¿Qué demonios es LA Knight? ¿Es eso lo primero que salió en vinilo de Night Ranger, el nombre de un disco? Es como Oz. ¿Eres la noche? ¿Qué es LA Knight? Roba cualquier cosa que pueda robar, no hay nada original, ciertamente«.