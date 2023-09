Dominik Mysterio recibió una padreada en WrestleMania 39 cuando su padre, Rey Mysterio, no solo lo venció en un mano a mano sino que le dio con el cinturón en el trasero. Lamentablemente, eso no hizo que su hijo comenzara a portarse bien pues desde entonces lo ha hecho incluso peor. Y también le ha ido mejor, pues no ha dejado de crecer individualmente y como integrante de The Judgment Day, una facción que está en el mejor de sus momentos en la actualidad.

Rey Mysterio whooping Dominik Mysterio at WrestleMania 39 😂 pic.twitter.com/j3FXzQbjA3 — Wrestling World (@TheAckerman01) September 18, 2023

► Dominik tras WrestleMania 39

Pero volvamos al magno evento de este año para conocer qué hizo Dirty Dom posteriormente. El joven luchador se lo contó recientemente a Metro.

«Después de la lucha, regresé a mi habitación de hotel. Estábamos en Los Ángeles, así que había puestos de comida afuera de nuestro hotel. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y estaba solo con mi mejor amigo, Daniel. Le mandé un mensaje de texto y le dije: ‘Oye, voy a buscar algo de comida, no estoy muy cansado’, porque todavía tenía adrenalina. Fui con él, salimos y compramos unos hot dogs«.

No fue nada espectacular pero quizá llame la atención que Dominik hiciera algo tan normal para un chico como simplemente salir a cenar con su mejor amigo. Ello después de haber vivido el momento más grande de su carrera, uno con el que seguro que soñó durante su infancia.

Por otro lado, el Campeón Norteamericano NXT también explica cómo se sintió luchar con su padre en WM:

«Me di cuenta y pensé: ‘Dios mío… acabo de luhcar contra mi papá en Wrestlemania. Esto es bastante surrealista’. Y luego pensé: ‘Maldición, ¡y lo vencí!'».

La semana que viene, en WWE RAW, Dominik Mysterio expondrá el título ante Dragon Lee. Y si todo va bien en No Mercy 2023 lo hará ante Mustafa Ali.

Rey Mysterio derrotó a su hijo Dominik gracias a la intervención de Bad Bunny #Wrestlemaniapic.twitter.com/1ajgQUlGDt — Superluchas.com (@Superluchas) April 2, 2023