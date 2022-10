Sami Zayn reacciona a hacer reír a The Bloodline

Antes del pasado SmackDown, Solo Sikoa declaró lo siguiente en unas declaraciones a The Mirror Sports que reprodujimos aquí en SÚPER LUCHAS:

«Sami Zayn es naturalmente muy, muy divertido dentro y fuera de cámara. Repasamos algunas cosas antes de que él las haga, pero hay otras que no. Y luego le pregunto: ‘¿Por qué te acercaste a mí de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué estabas encima de mi cara así? No me dijiste que ibas a hacer eso.’ Y él siempre dice: ‘Te voy a atrapar, un día voy a hacer que te rías en televisión. Te voy a hacer reír una vez’. Estoy deseando que llegue ese día. Es difícil».

► Sami Zayn, feliz de haber hecho reír a The Bloodline en SmackDown

Y no le bastó mucho tiempo al canadiense para hacer reír no solo a Sikoa, sino a todos los samoanos, pues en la más reciente edición de la marca azul, Jey Uso dijo que no le importaba lo que Roman Reigns quería. Esto enojó a Reigns, pero Zayn salió en defensa de Uso y dijo que él actuó de forma distinta, que no era él mismo porque últimamente no se estaba sintiendo muy «ucey».

Esto hizo reír a todos los miembros de The Bloodline y hasta los fans. Nadie sabe bien qué significa ucey, pero algunos dicen que suena como una palabra vulgar tanto en inglés como en un dialecto de los samoanos, lo cierto es que, por cualquier razón, los luchadores se rieron y eso fue tendencia en redes sociales.

This whole segment had me weak asf. They ALLLL BROKE CHARACTER LMAOOOO #Smackdown pic.twitter.com/dbkOe04laN — H✮✮chie™ (@ballsnthezdraws) October 29, 2022

Zayn reaccionó con un mensaje dando a entender que su frase logró hacer que la unión, la paz y la tranquilidad volviera a El Linaje:

«Todo está bien».