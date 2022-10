Como parte de la gira de retiro de The Great Muta, la leyenda de la lucha libre japonesa tendrá un mano a mano en el evento The New Year de NOAH con Shinsuke Nakamura el 1 de enero. Algo totalmente impensado hace tres meses, pero que finalmente el aficionado japonés podrá ver este combate de ensueño gracias al permiso especial que WWE le otorgaría al ex Campeón Intercontinental WWE, en un evento sin precedentes.

► Kevin Owens, feliz con la lucha entre Shinsuke Nakamura vs The Great Muta

Kevin Owens es sin duda una de las mejores superestrellas de la WWE en la actualidad, y uno de los más queridos por el público. Si bien hizo buena parte de su carrera en WWE, durante el circuito independiente logró destacarse, y ahora está feliz por lo acontecido con Shinsuke Nakamura. En un mensaje reciente en su cuenta de Twitter, KO citó el video promocional del combate entre los japoneses, dejando en claro de que está entusiasmado con este insólito combate contra The Great Muta.

Goosebumps at 0:37. This is going to rule. https://t.co/pnAthbMYkr — Kevinn (@FightOwensFight) October 30, 2022

«La piel de gallina a las 0:37. Esto va a estar bueno.»

El encuentro entre Nakamura y The Great Muta es parte de la gira de retiro en curso de Muta, que también formará equipo con Sting, estrella de AEW. Esto le dará algo que hacer a Nakamura, quien ha tenido un par de apariciones en televisión últimamente, pero que no ha tenido alguna rivalidad activa desde que perdiera su lucha por el Campeonato Intercontinental WWE contra Gunther el mes pasado.