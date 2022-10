WWE SMACKDOWN 28 DE OCTUBRE 2022 .— La llegada de Legado del Fantasma a SmackDown ha causado revuelo. El grupo, que ahora está aliado a Zelina Vega, puso en la mira a Hit Row. Los raperos no han podido reponerse debido a la superioridad numérica, pues quitando a B-Fab de la ecuación, son básicamente tres contra dos. Ahora tendrán una lucha de tercias, así que Ashante «Thee» Adonis y Top Dolla se acompañarán de un luchador sorpresa para enfrentar a Santos Escobar, Cruz del Toro y Joaquín Wilde. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Enterprise Center, en St. Louis, Missouri.

Ronda Rousey es nuevamente la Campeona SmackDown, y no quiere quedarse de brazos cruzados, así que ha ofrecido un reto abierto para cualquiera que quiera enfrentarla por el título en este episodio.

El Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, estará presente, pues debe arreglar la situación con The Bloodline, ya que Jey Uso desobedeció la orden de no atacar a Logan Paul. Y no sólo la desobedeció, sino que quedó mal parado ante el influencer.

Y no es el único problema que enfrenta The Bloodline, pues también traen pique con The Brawling Brutes. Para vengar un ataque traicionero a Sheamus, veremos a Ridge Holland y Butch enfrentar a Sami Zayn y Solo Sikoa.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro