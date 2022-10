NJPW cancela el combate entre Karl Anderson vs Hikuleo

The Good Brothers volvieron a WWE hace un par de semanas para ayudar a AJ Styles en su rivalidad contra The Judgment Day. Sin embargo, el dato que más llamó la atención en esto fue el hecho de que Karl Anderson sigue siendo el Campeón NEVER de peso abierto en NJPW, y estaba previsto un enfrentamiento ante Hikuleo este 5 de noviembre en el evento Battle Autumn de NJPW en Osaka, lo cual le generaba un conflicto en su calendario, una vez que fuera programado para una lucha en Crown Jewel para el mismo día, desatando la polémica entre el luchador y la empresa de Japón, quien le había puesto un ultimátum para que defienda su título.

Si bien el Good Brother ya había acordado su participación en NJPW Battle Autumn antes de firmar con WWE, según expone NJPW, lo cierto es que esto no iba a suceder, así como tampoco Anderson va a renunciar a su título, argumentando de que lo defenderá «a su debido momento».

► NJPW «tiró la toalla» con Karl Anderson

En una actualización de los hechos a poco menos de una semana del combate, NJPW emitió un comunicado de prensa indicando de que el combate por el Campeonato NEVER de peso abierto entre Karl Anderson e Hikuleo ha sido definitivamente cancelado. En esta ocasión, la empresa con sede en Japón no indicó nada en referencia a dejar vacante el título, e igualmente programará a Hikuleo en otro combate no titular contra Yujiro Takahashi.

«Karl Anderson ausente de Osaka

A pesar de los extensos esfuerzos de New Japan Pro-Wrestling para negociar con Karl Anderson con respecto a su combate programado en Osaka en Battle Autumn el 5 de noviembre, los funcionarios de NJPW aún no han recibido respuesta y no les ha quedado otra opción que cancelar el encuentro planeado por el Campeonato NEVER de peso abierto.

Pedimos disculpas a los fanáticos que esperaban ver luchar a Anderson.

Después de un desafío de Yujiro Takahashi, y a pedido directo de Hikuleo, Osaka ahora verá un combate individual especial sin título entre Yujiro Takahashi y Hikuleo.

NJPW mantiene a sus campeones con el más alto nivel de profesionalismo. Nos disculpamos profundamente por las molestias y la decepción causada por este asunto.»

Con este comunicado, se aclara la situacíon en relación a Karl Anderson, quien no tendrá que hacer un viaje largo para supuestamente atender los dos compromisos, teniendo que cumplir su obligación con WWE en Arabia Saudita. El hecho de que no se mencione la vacancia del Campeonato NEVER de peso abierto deja la puerta abierta para que Anderson todavía pueda competir en NJPW, con la venia de WWE, en el futuro.