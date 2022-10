Shinsuke Nakamura enfrentará a The Great Muta en NOAH

En los días que muchos se preguntan si todo el embrollo en torno a Karl Anderson y su estatus de Campeón de Peso Abierto NEVER esconde un acuerdo de colaboración entre WWE y NJPW, hoy nos asalta un anuncio cuanto menos impactante.

Como parte de la gira de retiro de The Great Muta, que concluirá el 22 de enero en Yokohama (bajo la identidad de Keiiji Mutoh colgará las botas el 23 de febrero en el Tokyo Dome), el veterano gladiador tendrá un inesperado mano a mano en el evento The New Year de NOAH con Shinsuke Nakamura el 1 de enero.

► Un milagro para Shinsuke Nakamura

Ante semejante emparejamiento, Nakamura comentó así su insólito combate de año nuevo.

This is Miracle — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) October 30, 2022

«Esto es un milagro»

Nakamura tuvo media docena de implicaciones competitivas en NOAH durante su tiempo bajo contrato con NJPW. Programación que no parece casual se dé después de saber que Sting, estrella de AEW, formará parte de la citada lucha de despedida de Muta del 22 de enero. Seguramente la «nueva» WWE quiera arrojar una imagen de aperturismo ahora sin Vince McMahon al frente, sin visos de que este acuerdo puntual vaya más allá. Y es que por otra parte, Nakamura carece de una rivalidad actualmente en McMahonlandia.