En octubre pasado, Dave Meltzer anunció que la lucha entre Gunther y Sheamus, en la cual el austriaco retuvo el Campeonato Intercontinental WWE ante el irlandés en el evento premium Clash at the Castle, obtuvo una calificación de cinco estrellas de su parte. Para muchos, este es uno de los logros más prestigiosos de la lucha libre profesional, y es un sistema que el periodista de The Wrestling Observer ha implementado a partir de la década de los ochentas, donde WWE lo ha alcanzado en un total de 16 ocasiones.

► ¿Qué Superestellas son capaces de tener luchas de 5 estrellas para Kevin Owens?

El ex campeón universal Kevin Owens analizó esta temática —sin mencionar específicamente a Dave Meltzer— y confía en las habilidades de dos de sus compañeros superestrellas de la WWE para lograr la hazaña en el futuro. Durante una entrevista reciente con Tom Fallon de «Happy Hour», KO mencionó los nombres de Seth Rolins y Roman Reigns, como aquellos capaces de obtener luchas de cinco estrellas.

«Seth Rollins probablemente estaría en la parte superior de la lista, al igual que Roman Reigns. Hay muchas respuestas, pero la verdad es que, en el nivel en el que estamos ahora, deberías poder tener una lucha de cinco estrellas con cualquiera de esos muchachos en cualquier noche debido a lo buenos que son. No sé cómo explicarlo».

«Estos muchachos están en otro nivel. Que esos tipos sean la respuesta tiene mucho sentido. Si le hicieras esta pregunta a cualquiera, responderían las mismas cosas que te acabo de dar».

Seth Rollins logró su primera (y única hasta el momento) lucha de cinco estrellas hace unos meses cuando se enfrentó a Cody Rhodes en Hell In A Cell, donde The American Nightmare finalmente se llevaría la victoria a pesar de haber luchado con un músculo pectoral desgarrado. En cambio, Roman Reigns aún no ha recibido una calificación de cinco estrellas, a pesar de las notables rivalidades que ha tenido, y del hecho de que desde que se volviera rudo se ha encontrado en un nivel superlativo.

La calificación más alta que ha recibido Kevin Owens para uno de sus combates ha sido de 4,75 estrellas, cuando disputó su combate de escaleras en Money in the Bank 2021.