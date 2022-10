Logan Paul quiere callar a sus detractores en Crown Jewel

Logan Paul tendrá el mayor reto en su corta carrera en WWE cuando se enfrente ante Roman Reigns el próximo fin de semana en Crown Jewel, que tendrá lugar en Arabia Saudita. Este es apenas el tercer combate de la famosa celebridad en la WWE y ya estará en búsqueda del Campeonato Universal Indisputable WWE, para lo cual se ha estado preparando de buena manera para desafiar las probabilidades en su contra; de hecho, es Shawn Michaels quien lo ha estado ayudando últimamente para buscar una de las hazañas más grandes de la historia de la WWE.

► Logan Paul continúa su preparación para Crown Jewel 2022

The Maverick hizo su primera aparición en el ring en WrestleMania 38, allí derrotó a Rey y Dominik Mysterio junto a The Miz, quien lo traicionó momentos después del combate; esto dio paso a su segundo combate contra este último en SummerSlam 2022 en agosto, y ahora vuelve a los reflectores tras lanzar un reto a Roman Reigns durante una rueda de prensa en Las Vegas.

Logan Paul ha impresionado gratamente en el ring, pero quizás se le pudo haber subido a la cabeza al plantearse un reto casi imposible para este 5 de noviembre; sin embargo, aún tiene muchos críticos que cuestionan el hecho de que va a luchar por el Campeonato Universal Indisputable WWE en apenas su tercera lucha. El famoso Youtuber luce bastante confiado con su preparación y durante una entrevista reciente con The Verge indicó que buscará callar a sus detractores con su actuación en Crown Jewel.

“Si los fanáticos de la WWE aún no me respetan, después de Crown Jewel en Arabia Saudita el 5 de noviembre, se verán obligados a respetarme. Puede que no te guste. Puede que no sea tu luchador favorito, pero tendrás que respetar lo que puedo hacer en ese ring, y ese es mi objetivo. “

Aparte de Shawn Michaels, Logan Paul ha estado entrenando con superestrellas como Shane Helms y Drew Gulak, a la vez que WWE le ha ayudado con un ring mientras estaba en Puerto Rico. Habrá que ver si todo esto le resulta suficiente para destronar al Jefe Tribal.