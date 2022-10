Sami Zayn disfruta su historia actual con The Bloodline

Tras insistir por semanas, Sami Zayn finalmente consiguió sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario», con mercadería incluida. Sin embargo, ha mantenido sus diferencias con Jey Uso, la cual podría generar el inicio de una eventual rivalidad por el Campeonato Universal Indisputable WWE, tal y como muchos lo predicen, y que esta podría ocurrir en Elimination Chamber el próximo año, en la ciudad natal del ex Campeón Intercontinental. De darse, sería una verdadera sorpresa si consideramos que la historia entre Sami Zayn y The Bloodline estaba prevista que sea algo de corto plazo.

► Historia de Sami Zayn y The Bloodline, de lo mejor de SmackDown

The Bloodline se ha convertido en la facción más dominante de toda la compañía, y con la presencia de Sami Zayn y Solo Sikoa en los últimos meses se han fortalecido aún más. A pesar de sus diferencias con Jey Uso, el «Uce honorario» ha dejado en claro que quiere seguir siendo parte de este grupo, y durante una entrevista reciente con Alistair McGeorge de Metro, confesó que espera que la historia continúe para siempre.

“Es un momento muy, muy emocionante para mí y estoy muy agradecido de estar en una muy buena posición en este momento para disfrutarlo todo.

Crucemos los dedos para que hagamos esto para siempre. Personalmente, me gusta un poco de mezcla heterogénea, por así decirlo. Me gusta ofrecer un poco de todo, cuando puedo. Me gusta ofrecer un poco de comedia, un poco de emoción, acción de calidad; en realidad, creo que es cuando la lucha libre está en su mejor momento.»

Habrá que ver hasta dónde llegará la historia entre Sami Zayn y The Bloodline, pero el primero ha dejado en claro que no tiene intenciones de enfrentarse a Roman Reigns, y más bien buscará seguir protegiendo sus intereses.