NJPW: «Autumn Action» Día 2 Dos títulos en juego

NJPW transmitió el episodio 111 del la emisión semanal de NJPW Strong, correspondiente al segundo día de «Autumn Action» .

► «Autumn Action» Día 2

Para esta función se pusieron en disputa los dos campeonatos de NJPW Strong.

Antes de esos encuentros, Doc Gallows de Good Brothers no tuvo ningún problema en dominar a Che Cabrera, consiguiendo una victoria aplastante.

A continuación, los espectaculares Aussie Open (Kyle Fletcher y Mark Davis) enfrentaron al Team Filthy (Danny Limelight y JR Kratos) en un vertiginoso duelo donde estuvo en juego el Campeonato de Parejas de Peso Abierto Strong. A pesar de que los campeones estaban en desventaja por la diferencia de peso, fue el trabajo en conjunto lo que les valió salir triunfantes.

En la batalla estelar, Fred Rosser puso en disputa el Campeonato de Peso Abierto Strong, enfrentando a Chris Dickinson. En dos episodios anteriores, Dickinson atacó a Rosser antes de retarlo, por lo que Rosser, para esta lucha, lo enfrentó con gran ira, incluso antes de que sonara la campana.

Las acciones se tornaron muy reñidas, incluso los dos luchadores se trasladaron a la zona de ring side, golpeándose sobre la valla de protección, queriendo ahorcarse con los cables, siendo separados por los auxiliares del ring. Hasta que la lucha terminó cuando la cuenta los sorprendió fuera del ring. Por esto, Rosser retuvo su cetro por cuarta vez, ante la evidente molestia del retador.

Los resultados completos son:

NJPW «AUTUMN ACTION», 15.10.2022

Sam’s Town Live, Las Vegas, Nevada, USA

Asistencia: 702 Espectadores

1. Doc Gallows venció a Che Cabrera (7:53) con un Anarchy Suplex.

2. STRONG Openweight Tag Team Title: Kyle Fletcher y Mark Davis (c) derrotaron a JR Kratos y Danny Limelight (10:08) cuando Davis colocó espaldas planas a Limelight tras la Corealis defendiendo el título.

3. STRONG Openweight Title: Fred Rosser (c) vs. Chris Dickinson – finalizó en doble conteo fuera (6:48) (4th defense). Rosser retuvo el título.