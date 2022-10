Sami Zayn analiza el futuro de su historia con The Bloodline

Hace pocos días, se anunció que la siguiente edición de Elimination Chamber se efectuará en el Bell Centre en Montreal en febrero de 2023. Rápidamente empezaron a surgir en redes sociales los rumores acerca de que Sami Zayn podría enfrentarse a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, considerando que se llevará a cabo en la tierra del primero. Evidentemente, para que esto suceda, tendría que darse la eventual traición de The Bloodline hacia el ex Campeón Intercontinental, quien actualmente es considerado como el «Uce honorario».

► ¿Sami Zayn se enfrentará a Roman Reigns en Elimination Chamber?

Sami Zayn ha dado su opinión sobre las especulaciones de que podría enfrentarse a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE en una entrevista reciente con Mirror Sport, confirmando que está al tanto de estas teorías. Sin embargo, confesó que ni siquiera él sabe hacia dónde se dirige la historia con The Bloodline.

«Veo a todos los fanáticos tratando de predecirlo y no lo saben y, en cierto modo, no lo sé porque las reacciones comienzan a tomarlo en diferentes direcciones. Por ejemplo, ¿la dinámica entre Jey Uso y yo? No sé si alguna vez tuvo la intención de ser así, pero ahora estás empezando a hacer que la gente adivine qué va a hacer Jey y adónde va para él»

Sami Zayn recientemente consiguió sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario». Esto, a pesar de las diferencias que ha mantenido últimamente con Jey Uso. Precisamente, esta situación podría ser el catalizador para una eventual rivalidad por el Campeonato Universal Indisputable WWE, tal y como muchos lo predicen.