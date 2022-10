Andrade tiene primera aparición fuera de AEW tras ser suspendido

La fiebre de conflictos tras bambalinas de AEW también afectó a Andrade, luchador que per se, ya gozaba de una exposición no muy boyante dentro de la empresa. Y al igual que otros afectados por esta suerte de virus, Andrade se encontró con una sanción y una consiguiente salida de las pantallas por protagonizar una pelea con Sammy Guevara tras bambalinas, donde parece él fue instigador.

Y todo, con los reportes que apuntan que el mexicano busca su salida de la casa Élite, algo que no sabemos si dentro del «kayfabe» tenía planeado Tony Khan, pues se anunció un combate «carrera vs. máscara» entre Andrade y Preston «10» Vance, cancelado a posteriori. Pero de momento, el estatus de «el Ídolo» luce congelado como «All Elite».

Pero el miembro de La Facción Ingobernable no se quedará mucho tiempo más de brazos cruzados, sea o no utilizado por AEW.

Nov 12 !!! See you in NY 👊🏼👊🏼👊🏼 pic.twitter.com/nmtjG8jbe3