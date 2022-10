Billy Corgan busca que NWA sea marca de desarrollo de WWE o AEW

Ya en la segunda década del siglo XXI, no sé hasta qué punto la National Wrestling Alliance tiene cabida dentro del panorama luchístico, sobrepasada sin paliativos por otras compañías surgidas recientemente, caso de AEW, y por otros gigantes ya establecidos, caso de WWE.

Poco ayudó también que estallase una pandemia apenas cinco meses después de que NWA hiciera su relanzamiento, situación de la que, al contrario que Impact Wrestling, no ha salido reforzada, si bien la mediaticidad de Matt Cardona le ha servido de ayuda durante este 2022.

Mientras, Billy Corgan intenta conceder a su producto una imagen de independencia y alternativa, proclamando que la industria mejoraría si WWE decidiera mostrarse más abierta a trabajar con otras promotoras de menor alcance, como expuso en el verano de 2021.

Y hoy, bajo entrevista con Metro, Corgan se reitera en su idea, ahora sin Vince McMahon como gran obstáculo para cruzar «puertas prohibidas». El líder de The Smashing Pumpkins revela que tiempo atrás comentó con Triple H la posibilidad de que NWA se emitiera en WWE Network y ahora hace una propuesta abierta a McMahonlandia y AEW.

👊🔥TICKETS GOING FAST AT https://t.co/Xvf0DNat8Z!! Experience the NWA LIVE in #NewOrleans Nov. 12 & 13! Tickets going fast for #HardTimes3 and NWA Revolution Rumble, an NWA #PowerrrTrip event in conjunction with @WildKatSports! See your favorite NWA stars in action — buy now! pic.twitter.com/KpiYbr2myB

