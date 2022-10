Kevin Owens quiere ver a Sami Zayn como Campeón Mundial

Sami Zayn se ha convertido en una de las estrellas más confiables de la compañía, ya que ha podido desempeñar de buena manera cualquier rol que se le ha asignado, y recientemente consiguió sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario», a pesar de las diferencias que ha mantenido últimamente con Jey Uso, a las cuales les ha restado importancia.

► Kevin Owens y Sami Zayn: grandes amigos dentro y fuera del ring

Kevin Owens y Sami Zayn comparten una amistad muy estrecha. Ambos han trabajado como grandes compañeros, y también como acérrimos rivales desde sus días en NXT. A pesar de aquello, en el elenco principal no han podido tener una rivalidad por un campeonato grande, ni tampoco han logrado conseguir el Campeonato de Parejas.

Durante una aparición reciente en The Happy Hour, Kevin Owens habló sobre las posibilidades de Sami Zayn de ganar un título mundial, agregando su deseo de que lo consiga pronto.

“Tengo muchas ganas de que llegue la noche en que gane, ya sea el Campeonato Universal o cualquier campeonato que pueda ganar, y también puedo compartir eso con él. Estoy seguro de que sucederá más temprano que tarde”.

Durante la misma entrevista, Kevin Owens recordó cómo él y Sami Zayn se unieron después de que el primero ganara el Campeonato Universal en el 2016. Sin duda, ambos tienen una gran química cuando están juntos, y se ha rumorado de que ambos puedan unirse en un futuro no muy lejano, luego de que The Great Liberator tome la decisión de traicionar a Roman Reigns y The Bloodline.