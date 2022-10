Sami Zayn recientemente consiguió sumarse a The Bloodline, luego de recibir la aprobación de Roman Reigns como «Uce honorario». Sin embargo, aún debe resolver sus diferencias con Jey Uso, la cual podría generar el inicio de una eventual rivalidad por el Campeonato Universal Indisputable WWE, tal y como muchos lo predicen, y que esta podría ocurrir en Elimination Chamber el próximo año.

► Sami Zayn ha impresionado a todos con su participación en The Bloodline

El ex Campeón Intercontinental es uno de las Superestrellas más confiables y más entretenidas del elenco actual deaparecen actualmente en la televisión de WWE, y siempre trata de sacarle el máximo provecho de las historias en las que está involucrado. Una muestra de aquello se puede comprobar en su historia con Johnny Knoxville, a quien enfrentó en WrestleMania 37.

Sami Zayn fue entrevistado recientemente con Mirror Sport, y habló sobre su historia con The Bloodline. El «Uce honorario» admitió que la narrativa no estaba destinada a durar tanto tiempo.

«Esta es una de las historias a largo plazo más completas de las que he sido parte, y es larga, incluso para los estándares de la WWE. Por lo general, podemos hacer historias de dos o tres meses, pero he estado alineado con The Bloodline en algunos aspectos desde abril y todavía estamos rascando la superficie en cuanto a dónde irá esto.»

“La idea inicial era solo tener algunas interacciones en pantalla de vez en cuando porque tenía sentido, como el autoproclamado líder del vestuario, debería tener una buena relación con Roman Reigns. Así que estábamos cocinando esa idea”.

Sami Zayn está muy involucrado en su rol dentro de The Bloodline, donde busca evitar que Roman Reigns pierda el Campeonato Universal Indisputable WWE, al igual que también está protegiendo los intereses de los campeones indisputables de parejas WWE, The Usos.