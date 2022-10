¿The Bloodline serán técnicos? Solo Sikoa responde

The Bloodline son claramente rudos actualmente en WWE, aunque no reciben poco apoyo de los fans, pues lejos de su comportamiento, están haciendo un trabajo magnífico. Pero muchos se preguntan si un día serán técnicos. Personalmente, no lo creo, no al cien por ciento, al menos, porque eso no tendría sentido, sus personajes no lo permitirían. Pero no estamos aquí para conocer la opinión de quien escribe estas líneas sino de Solo Sikoa. Hablando recientemente con Mirror Sport no dio una respuesta clara, aunque al mismo tiempo sí.

► ¿The Bloodline serán técnicos?

«Creo que la conclusión es que han estado ocupándose de los negocios durante tanto tiempo que la seriedad ha terminado y pueden relajarse y disfrutar algunos de los momentos y divertirse un poco. Están haciendo bromas mientras yo estoy tratando de mantenerme serio, tratando de no reírme. Pero una vez que subimos al ring, hay una misión: manejamos los asuntos de Bloodline y eso es todo lo que importa«.

El joven samoano habla también de cómo Sami Zayn intenta hacerlo reír en televisión.

«Sami Zayn es naturalmente muy, muy divertido dentro y fuera de cámara. Repasamos algunas cosas antes de que él las haga, pero hay otras que no. Y luego pregunto ‘¿por qué te acercaste a mí de esa manera? Como, ¿por qué? ¿Por qué estabas en mi cara así? No me dijiste que ibas a hacer eso.’ Y él dice: ‘Te voy a atrapar, un día voy a hacer que te rías en televisión. Te voy a hacer reír una vez’. Estoy deseando que llegue ese día. Es difícil».

