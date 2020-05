AEW Double or Nothing 2020 ha quedado en los registros, y en términos generales tuvimos un buen espectáculo, el cual cerró con tres muy buenos encuentros, teniendo como la cereza en el pastel el Stadium Stampede Match, un encuentro inédito que permitió conocer a fondo el TIAA Bank Field, sede de los Jacksonville Jaguars de la NFL, y que generó sus reacciones divididas, aunque fue del agrado del mandamás de AEW, Tony Khan. En dicho encuentro se enfrentaron los miembros de The Inner Circle contra The Elite, con victoria de estos últimos

► AEW Double Or Nothing 2020 fue del agrado de Rusev

Rusev fue parte de los numerosos despidos que se dieron en abril pasado en WWE y hoy en día tendrá que esperar hasta que se cumpla su claúsula de no competición de 90 dís; sin embargo, parece que disfrutó mucho el pasado sábado por la noche viendo AEW Double Or Nothing 2020.

El búlgaro es un usuario muy activo en Twitch haciendo publicaciones periódicas. Hace pocos días incluso criticó fuertemente el acoso cibernético, a raíz del reciente fallecimiento de la luchadora de Stardom, Hana Kimura.

Cuando le preguntaron sobre AEW Double Or Nothing 2020, al hoy denominado Miro le gustó el espectáculo. Él indicó que mira AEW cuando hace ejercicio, pero tuvo que preguntarle a su "abogado" si está bien que diga eso. Suponemos que se refería a su esposa Lana en este caso.

"Anoche fue divertido. Hago ejercicio de vez en cuando y configuro mi televisor, mi teléfono o lo que sea y vi un poco de AEW. No sé si es legal decirlo. ¿Es legal decirlo? Estoy mirando a mi abogado, ¿es legal decirlo? ... Fue divertido, hombre. Fue divertido verlo, especialmente ese evento principal. ¿Vieron ese espectáculo, por cierto?"

Como es de conocimiento público, su cláusula de no competencia se vence a mediados de julio, por lo que veremos qué le depara a Rusev en el futuro y si firmará o no con All Elite Wrestling eventualmente. Sería una buena adición.