La esposa de Eric Bischoff posó para Playboy, ¿qué opinó él?

¿Qué pensarías si tu esposa, después de 20 años de casados, te dice que quiere salir como Dios la trajo al mundo en una revista para caballeros tan mundialmente reconocida como lo es Playboy? Acerca de este tema le pidieron que se sincerara a Eric Bischoff, quien vio a su esposa Loree aparecer en esta revista en la edición Hottest Housewives de 2005.

Esto dijo Eric en el más reciente episodio de su podcast 83 Weeks:

"¿Tengo suerte? ¿Soy afortunado? ¿He sido bendecido? Por supuesto que sí. No sé si eso me califica como el hombre más suertudo o el más interesante del mundo, no creo que llegaría tan lejos, pero mi vida no apesta. Tengo la bendición casarme con una mujer que apareció en esa revista.

"Loree empezó a modelar a los 4 o 5 años. Su primer trabajo en el modelaje fue como una niña jugando con Play-Doh y salía en las latas de Play-Doh. Desde ese momento pasó a ser una niña modelo y durante sus años de escuela primera y en su adolescencia hizo más trabajos en el mundo de la moda. Terminó haciendo fotos en lencería para Target y catálogos de tienda. Nunca ha sido tímida con su cuerpo o ha aparecido en cosas poco provocativas.

"Fue cuando los shows de amas de casa eran un éxito en la televisión y Playboy estaba buscando a las mejores amas de casa de Estados Unidos, no sé cómo vio el anuncio o cómo se enteró, pero lo vio y envió dos fotos de su portafolio. Cuando lo hizo, pensábamos que era genial y estábamos emocionados y orgullosos de ello. Cuando salió la revista, Hugh Hefner hizo una gran fiesta en Los Ángeles y pudimos experimentar ese estilo de vida de Playboy por un minuto".

Recordemos que Bischoff siempre ha sido muy abierto para hablar de temas sexuales. Y a nivel pareja, se sabe que iba al Gold Club, club de striptease de Atlanta, Georgia, junto a su esposa y otros amigos para tener sexo con las bailarinas del lugar, lo que originó una redada de las autoridades contra este club, pues solamente el baile erótico estaba permitido en el establecimiento.