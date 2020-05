Aunque a principios de este año hubo caos porque volvió a salir a colación que Sgt Slaughter nunca fue militar y por ende menos veterano del ejército de los Estados Unidos, sí que es un veterano del ring y por eso los fans lo siguen apreciando. Recientemente, el hombre de 71 años ha sido noticia por una insólita felicitación a Jon Moxley, el antes Dean Ambrose, por haber salido de WWE.

@JonMoxley “Congrats” on ur life after leaving the Flagship @WWE VERY happy for U, especially since I was the 1st to go up against “The Emperor” & fight for MY FREEDOM👉🏻Luckily U got to by pass the lawsuits & courtroom appearances💰Wishing U continued sucesss

— SGT SLAUGHTER (@_SgtSlaughter) May 25, 2020