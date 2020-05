Anoche informábamos la triste noticia de que la luchadora de Stardom, Hana Kimura, falleció a la edad de 22 años. Horas antes, había publicado en su Twitter ese día con imágenes de autolesiones y un mensaje inquietante que generó una gran preocupación entre sus fanáticos. Estas publicaciones ahora ya están eliminadas, pero evidentemente dejó impresionados a propios y extraños.

► Rusev se pronuncia sobre el acoso cibernético

Esta noticia dio la vuelta al mundo y el mundo de la lucha libre reaccionó ante la lamentable partida de Kimura, la cual supuestamente fue el resultado de haber enfrentado el acoso cibernético durante años, y ahora este tema ha vuelto a tomar importancia debido a lo ocurrido.

Rusev mencionó el tema en su transmisión de Twitch y habló en contra del acoso cibernético, del cual su esposa Lana también ha sido víctima.

"Eso es lo que estaba pensando hoy, ya sabes, la joven que falleció en Japón, de acoso cibernético, y eso es lo que te estoy diciendo. Redes sociales ... y las redes sociales son geniales. Me encantan las redes sociales, no me malinterpreten, pero esto tiene que parar, hombre, porque a nadie le gusta que lo intimiden. No importa cuán famoso seas o cuán famoso seas.

Puedo mostrarte todo mi Twitter y todo mi Instagram o el de CJ, es mucho odio y tienes que entender que lo que hacemos no es real. Estamos interpretando un personaje, ninguno de estos tipos es bueno o malo, pero mucha gente se pone tan, tan atrapada en esto que realmente toman su frustración de las historias y van a atacar a estas personas en las redes sociales.

Y algunas personas lo toman muy, muy mal. Te puedo decir eso. Y no es bueno, hombre. Esta mier** tiene que parar. Porque obviamente no es un juego. No es un juego. Esta es una situación de vida o muerte, obviamente. Entonces, si ven a alguien acoso cibernético, si alguien escucha, tienen que resistirlo. No puedes hacer lo mismo, no puedes seguir en esta trampa. No hay absolutamente ninguna excusa para eso.

Y es por eso que nada de esta mier** será tolerado en este canal. Y no se trata solo de mí. Y si alguien es negativo hacia alguien más, tiene que irse, porque no hay lugar para el drama o para cosas como esta, lo cual es algo realmente serio. No hay lugar para eso. Absolutamente, no ahora, nunca. Lo siento, estaba pensando en esto y me duele, hombre. Ella tenía 22 años. 22 años. Ella no ha visto nada".