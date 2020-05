Tras haberse convertido en Campeón TNT en Double or Nothing 2020, Cody Rhodes habla de WWE. A nadie extrañará esto porque es rara la entrevista o la conferencia de prensa, como es el caso que nos ocupa ahora, en la que a la estrella de AEW no le pregunten por su antigua empresa. No todo lo que tiene que decir es negativo, también guarda muy buenos momentos vividos como Superestrella, y esta vez compara el ambiente tras bastidores entre ambas compañías.

► Cody Rhodes habla de WWE

Durante la conferencia posterior al PPV en el que se coronó venciendo a Lance Archer, recibiendo el título de manos de Mike Tyson, "The American Nightmare" cuenta que Tony Khan ha implementado un ambiente fuera de cámaras que hace que todos los miembros de su empresa se traten como familia, lo cual los diferencia de todas las demás compañías de lucha libre del mundo, empezando por el imperio de Vince McMahon, donde hablan como "camioneros".

"En otros lugares noté que existe una desconexión entre el equipo de producción y los luchadores. Hablan entre sí como camioneros, el ambiente no es familiar. Una de las primeras cosas que le dije a Tony —y Tony es un jefe absolutamente maravilloso—es que aquí no podíamos hacerlo así.

"Tenemos que conocernos, debemos saber cómo hablarnos. Tenemos que ayudarnos mutuamente a contar historias en el ring. No existe un lugar en el mundo como AEW en términos de relación entre el personal".