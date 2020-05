El sábado pasado se llevó a cabo AEW Double or Nothing 2020, y en términos generales fue un buen espectáculo, el cual cerró con tres muy buenos encuentros, siendo el estelar el Stadium Stampede Match, un encuentro inédito que permitió conocer a fondo el TIAA Bank Field, hogar de los Jacksonville Jaguars de la NFL. En dicho encuentro se enfrentaron los miembros de The Inner Circle contra The Elite, con victoria de estos últimos luego de aproximadamente 34 minutos de acción, que contó con algunos buenos y entretenidos momentos.

► La idea detrás del Stadium Stampede Match

El Stadium Stampede Match es un indicativo de que las luchas al estilo cinematográfico se están tomando el negocio en estos tiempos en los que no se puede contar con público presente. Evidentemente, este encuentro no estuvo exento de las opiniones polarizantes: a unos les encantó y otros lo criticaron.

El presidente de AEW, Tony Khan, respondió algunas preguntas en la conferencia de prensa virtual que se llevó a cabo después de AEW Double Or Nothing 2020, y entre otras cosas, Khan explicó cómo surgieron las ideas para plasmar lo que veríamos en el Stadium Stampede Match.

Khan reveló que Chris Jericho y todos quienes formaron parte del encuentro compartieron múltiples ideas para el mismo. No fue algo que se le haya ocurrido a solo una persona, fue un esfuerzo grupal. También espera que los fanáticos siempre recuerden el Stadium Stampede Match.

"Fue el trabajo, como una buena película, de mucha gente. Me alegra que hayas preguntado por el Stadium Stampede Match, Mark. Todos estamos muy orgullosos de ello, todos en AEW. Todos participamos en su presentación. Implicaba las ideas de muchas personas y el hecho de que mi papá y la organización de los Jaguars tuvo la amabilidad de brindarnos acceso al TIAA Bank Stadium".

"Para hacer del Stadium Stampede un partido característico nuestro, todos pusimos ideas. Todos nos sentamos. Los puntos más destacados del encuentro, literalmente como Chris, Matt y Nick, Kenny, Matt Hardy, yo mismo, todos pusimos múltiples ideas para este encuentro. Espero que sea un encuentro famoso del que la gente pueda hablar."

"Creo que podría ser un encuentro emblemático. Espero que el Stadium Stampede pueda ser, bueno, un encuentro emblemático aquí en AEW, algo que la gente siempre recuerden. Sabes que cuando una banda arma una canción y todos tienen su parte en armarla, creo que así fue esto. Todos nos divertimos mucho componiéndola, especialmente porque fue la primera vez que algunos de nosotros estuvimos juntos. en un par de meses."

"Fue muy divertido. No hemos visto a Matt y Nick, especialmente a Nick en más de dos meses. Kenny, Chris y Matt Hardy, todos hemos estado juntos todo el tiempo. En cuanto a las ideas, Chris es increíblemente creativo. Obviamente, los Bucks, Kenny, tenían muchas cosas geniales. Estoy seguro de que Chris hará muchos podcasts explicando sobre lo que formó parte del proceso."

Tony Khan citó algo interesante cuando se le preguntó sobre los encuentros de estilo cinematográfico.

"Creo que, como todo lo demás en la lucha libre, un hombre inteligente que una vez escuché decir, es inteligente en algunas cosas, y no tan inteligente en otras cosas. Una vez escuché a alguien, que sabe mucho sobre la lucha libre, decir esto: 'Cuando se lo hace genial, nada es mejor. Cuando se lo hace mal, nada es peor'. Creo que eso es cierto con los encuentros cinemáticos. Espero que la gente piense que el Stadium Stampede Match fue genial. Me alegra que hayan emitido comentarios muy favorables al respecto".